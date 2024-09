CdS – Uno spezzone e una partita, ed è già il Napoli di Big Rom

C’è decisamente anche la sua impronta, sia nella gara col Parma, che in quella di ieri contro il Cagliari, e Romelu Lukaku si è preso il suo spazio nel Napoli, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Un altro gol e due assist per un totale di quattro reti in cui c’è il suo zampino. Una partita e uno spezzone ed è già il Napoli di Romelu Lukaku, l’attaccante tanto atteso divenuto in pochi minuti riferimento per i compagni. La gara di Cagliari conferma le sue qualità e la sua spiccata vocazione al sorriso in Sardegna: lo scorso anno doppietta con la Roma, ieri rete del 3-0 per un totale di 7 gol al Cagliari in 8 partite di cui, appunto, 5 in trasferta. Conte lo abbraccia, lo ringrazia e lo sprona a fare sempre meglio. Sa come ottenere il massimo: «Tutti conoscono il mio rapporto con lui – le parole di Lukaku a fine partita – insieme ci troviamo molto bene. Sono felice per questa partita, dobbiamo continuare così. Ci prepariamo per la Juve, ogni partita sarà una finale». A proposito di statistiche, tre gol ai bianconeri per Lukaku: l’ultimo a maggio, 1-1 all’Olimpico.

