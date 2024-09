Slitta Salernitana/Pisa: problemi alla connessione VAR

E’ cominciata la pochissimo Salernitana/Pisa. L’incontro sarebbe dovuto iniziare alle 15:00 ed è stato poi spostato in un primo momento alle 15:30, come si legge su gianlucadimarzio.com, a causa di un problema riscontrato con la connessione al VAR. Alle 15:20 le squadre sono tornate in campo per riscaldarsi per poi essere richiamate di nuovo negli spogliatoi alle 15:35. Alle 15:50 lo speaker dello stadio ha quindi annunciato come i tecnici stessero ancora lavorando per risolvere il problema. Sul posto sono arrivati due addetti al VAR (Maresca e Miele), che andranno quindi a svolgere il loro ruolo dall’interno dello Stadio Arechi invece che dalla sala VAR di Lissone. Alla fine il fischio d’inizio sarà ufficialmente alle 17:30.

Va sottolineato come l’opzione del VAR “on site” fosse già prevista per diverse altre partite di Serie B, ma non per Salernitana-Pisa, almeno prima del malfunzionamento.