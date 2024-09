Romelu è tornato di nuovo Italia per la quarta volta, ecco come segna

Dopo le due parentesi all’Inter (2019-2021 e 2022-2023) e l’ultima alla Roma, nella stagione precedente. Contro il Parma al Maradona è entrato al minuto 63 e dopo altri trenta, precisi, ha subito fatto festa con il sinistro. Il suo piede. Una garanzia: dei 71 gol realizzati in A in 130 partite, 45 li ha infilati con il piede forte (15 col destro, 9 di testa e due con altre parti del corpo: statistica, testuale). Il Cagliari, dicevamo, gli stuzzica spessissimo la voglia di segnare: in campionato è accaduto quattro volte in sei partite, 2 gol con l’Inter proprio all’epoca di Conte e 2 con la Roma, tra l’altro sempre in trasferta (8 ottobre 2023). Un’altra doppietta, però, la regalò anche in Coppa Italia ai tempi nerazzurri, a San Siro, e in panchina c’era ancora il signor Antonio. Andò a bersaglio anche il primo settembre 2019 – rigore del 2-1 decisivo per l’Inter – e il giorno dopo denunciò con una lettera social certi episodi di razzismo di una frangia di tifosi del Cagliari nei suoi confronti. Il club sardo prese subito le distanze dai fatti, es p rimendo piena solidarietà a Rom. Per la cronaca: Lukaku ha giocato tre volte in trasferta in Sardegna e ha sempre segnato, e ora insegue in primato di Ibrahimovic, sei gol nelle prime sei contro l’Inter a Milano tra il 2004 e il 2020. Fonte: CdS

