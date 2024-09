Di Napoli: “Napoli sempre più contiano, ma a Cagliari non è facile per nessuno”

L’ex azzurro Arturo Di Napoli ha rilasciato un’intervista a Tuttocagliari.net facendo riferimento alla gara che tra qualche ora andrà di scena in Sardegna. In merito al match tra Cagliari e Napoli ha dichiarato: “Intanto va detto che una vittoria come quella ottenuta dal Napoli contro il Parma nello scorso turno di campionato accresce l’autostima e regala entusiasmo a tutto l’ambiente. Gli azzurri sono in continua crescita: più andranno avanti e più assimileranno la filosofia di Conte, diventando sempre più pericolosi per qualsiasi avversario. La sosta poi ha sicuramente consentito al tecnico pugliese di rimettere un po’ tutte le cose a posto. In più mancava l’attaccante, ed è arrivato. Insomma, per il Cagliari sarà un match estremamente complicato.”

Dall”altro lato, il Cagliari: “Io posso testimoniare che giocare a Cagliari non è mai facile per nessuno. In quello stadio c’è un’atmosfera particolare, difficile da metabolizzare per gli avversari dei rossoblù. A me poi piace molto Nicola: è un tecnico che porta avanti la sua filosofia di gioco a prescindere dall’avversario che di volta in volta incontra. Sa perfettamente che domani dovrà fare la partita perfetta per portare a casa dei punti, ma non parte certo battuto. Tra l’altro stimo anche il direttore sportivo Bonato: ha costruito una squadra perfettamente congeniale alla mentalità di Davide Nicola.”