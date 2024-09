Conte: “Un centro sportivo alla fine dell’anno ti dà qualche punto in più”

Durante la conferenza stampa in vista di Cagliari-Napoli il tecnico Antonio Conte ha espresso la sua opinione riguardo la crescita delle strutture e del Centro Sportivo.

A seguire le sue parole:

“I 20 anni del Napoli di De Laurentiis e cosa aggiungerei? A me piacerebbe aggiungere qualcosa, già oggi faccio parte di questa storia da 100 giorni: mi dà grande motivo di orgoglio e soddisfazione. Il mio lavoro a Napoli è appena iniziato, il presidente e la sua famiglia si sono impegnati per 20 anni ed è difficile trovarne, anche in Italia, per una squadra ed una piazza importante come Napoli. Gli va riconosciuto grande merito, visto il percorso fatto dalla Serie C fino a grandissimi livelli.

Aver sentito le parole del presidente, anche la sua commozione nel parlare di questi 20 anni, fa capire quanto la sua famiglia sia impegnata nei confronti del Napoli e dei napoletani. Penso che ciò che ha detto ieri il presidente sia stato importante, ha parlato di continuare una crescita non solo in campo ma anche fuori, io vengo da esperienze inglesi dove so l’importanza di un centro sportivo dove mettere prima squadra e giovanili, per far respirare a tutti la stessa aria e mentalità. Penso che siano dei tasselli importanti, anche quando sono arrivato all’Inter Appiano Gentile era un disastro, abbiamo lavorato tanto sui campi e sulla foresteria, oggi è un fiore all’occhiello. Il Napoli ha raggiunto un livello importante ed è giusto continuare a crescere”

Factory della Comunicazione