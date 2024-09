CdS – Il Cagliari è il secondo “bersaglio” preferito da Lukaku

Oggi alle ore 18,00 il Napoli affronterà il Cagliari in trasferta per la quarta giornata di campionato di Serie A, e quasi sicuramente sarà debutto dal primo minuto per Romelu Lukaku, che ha nell’avversario il secondo bersaglio preferito, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il grande Lukaku, tipo film, è un vero amante della puntualità in certe aree di rigore in giro per l’Italia. Cagliari, tanto per citare l’esempio più attinente al suo esordio dal primo minuto con il Napoli, è nel suo cuore di centravanti spietato, una specie di castigo sistematico: 7 partite contro collezionate tra l’Inter e la Roma e 6 gol realizzati, 4 in campionato e 2 in Coppa Italia. Il secondo bersaglio italiano prediletto alle spalle del Genoa, incrociato sei volte in Serie A e colpito addirittura 7 con un cinismo che a raccontarlo fa quasi paura”.

