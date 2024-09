Cagliari-Napoli, le nuove alternative di Conte a centrocampo

Stasera alle 18,00 il Napoli affronterà il Cagliari in trasferta, e per il centrocampo, ora Conte potrà contare su tre nuovi elementi, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La vita cambia in un istante, figuriamoci se in due settimane non può cambiare l’esistenza di una squadra. C’era una volta Napoli-Parma, 31 agosto, quindici giorni fa: Antonio Conte, in panchina, non aveva un solo centrocampista di ruolo che potesse dare il cambio a Lobotka e Anguissa. Nessuno, nada, niente: oggi contro il Cagliari ne presenterà tre nuovi di zecca. E mica giocatori qualsiasi o giovanotti in cerca di gloria: due arrivano dalla Premier, sono colonne della nazionale scozzese, mentre il terzo è un italiano che l’Atalanta avrebbe pagato 15 milioni più 3 di bonus se l’affare non fosse saltato e che Spalletti ha portato con l’Italia all’Europeo. Nomi e cognomi: Scott McTominay, 27 anni di vita e 21 di Manchester United con 255 presenze in carnet, un colpo da 30,5 milioni di euro (era in scadenza 2025); Billy Gilmour, 23 anni, il racconto delle foto con Conte ai tempi delle giovanili del Chelsea e poi le chiavi del centrocampo del Brighton, è costato invece 14 milioni di euro più bonus; Michael Folorunsho, 26 anni, sei prestiti dal 2019 e a giugno il rientro a casa madre con rinnovo fino al 2029”.

