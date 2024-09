⚽️CdS Campania⚽️ – “IL GIGANTE”. Lukaku la legge del ⚽️

Lukaku la legge del gol

Oggi in casa dei rossoblù sarà titolare per la prima volta

Il Napoli potrà contare sull’amuleto di nome Rom: 6 reti al Cagliari in 7 partite tra campionato e Coppa

Il grande Lukaku, tipo film, è un vero amante della puntualità in certe aree di rigore in giro per l’Italia. Cagliari, tanto per citare l’esempio più attinente al suo esordio dal primo minuto con il Napoli, è nel suo cuore di centravanti spietato, una specie di castigo sistematico: 7 partite contro collezionate tra l’Inter e la Roma e 6 gol realizzati, 4 in campionato e 2 in Coppa Italia. Il secondo bersaglio italiano prediletto alle spalle del Genoa, incrociato sei volte in Serie A e colpito addirittura 7 con un cinismo che a raccontarlo fa quasi paura. Ma cosa vuoi, questa è la vita di un attaccante che si rispetti e Antonio Conte non può fare altro che sorridere alla vigilia di una missione importante: la sfida in programma oggi alle 18 all’Unipol Domus è un po’ il siero della verità, dopo le due vittorie contro il Bologna e il Parma, e ha pure il sapore di una missione divenuta impossibile nell’ultimo anno e sette mesi: il Napoli non riesce a vincere tre partite di fila in campionato dal periodo compreso tra l’8 gennaio e il 25 febbraio 2023 (8, all’epoca). Servirebbe un’idea geniale per farla finita e ricominciare da tre. Magari un gol di Lukaku. Come tradizione.

Fonte: CdS