Serie A, pari-spettacolo fra Como e Bologna: al Sinigaglia finisce 2-2!

Si chiude con uno scoppiettante pareggio l’anticipo delle 15.00 fra Como e Bologna. Al Sinigaglia – che torna ad ospitare un match dei lariani in massima serie dopo 21 anni – l’inizio è tutto dei padroni di casa, ai quali bastano cinque giri di lancette per portarsi in vantaggio. Cutrone riceve palla e mette in mezzo un cross che trova la beffarda deviazione di Casale nella propria porta. La squadra di Italiano si fa vedere col passare dei minuti prima con Orsolini e poi con una conclusione di Odgaard. Gli uomini di Fabregas nel finale di frazione vanno vicini al bis in almeno tre occasioni – con Dossena su sviluppi da corner e Cutrone con un pallonetto di poco a lato – ma i rossoblu riescono a salvarsi.

Ad inizio ripresa i lariani trovano il meritato raddoppio proprio con l’ex Milan e Valencia che, lanciato da Paz, entra in area e trafigge Skorupski. Non mancano le occasioni per congelare definitivamente la gara ma i padroni di casa non hanno la lucidità per colpire. Al 76′ il Bologna riapre il match con Castro, abile a raccogliere una fortuita respinta di Goldaniga, mentre nel recupero un tiro a giro di Iling Jr supera Audero e spegne i sogni dei tifosi comaschi. Padroni di casa a quota 2 in classifica, una lunghezza in più per i felsinei.

Di seguito il tabellino del match (fonte sportmediaset.it):

Como (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena (21′ st Goldaniga), Kempf, Moreno; Roberto (43′ st Mazzitelli), Perrone; Strefezza (43′ st Braunöder), Paz, Fadera (33′ st Da Cunha); Cutrone (33′ st Belotti). A disp.: Reina, Sala, Van Der Brempt, Baselli, Engelhardt, Gabrielloni, Cerri, Verdi. All.: Fabregas

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Casale (35′ st Lucumì), Miranda; Freuler, Aebischer (1′ st Fabbian), Pobega; Orsolini (18′ st Iling-Junior), Dallinga (18′ st Castro), Odgaard (35′ st Ndoye). A disp.: Ravaglia, Holm, Erlic, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, Urbanski, Karlsson, Dominguez. All.: Italiano

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 5′ aut. Casale (C), 8′ st Cutrone (C), 31′ st Castro (B), 46′ st Iling-Junior (B)

Ammoniti: Iovine (C), Moreno (C), Pobega (B)