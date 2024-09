L’ex Bogliacino “Ricordo un Cagliari-Napoli 2-3, che partita e che dolore!”

Mariano Bogliacino, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di KissKissNapoli.it:

Factory della Comunicazione

Cagliari-Napoli una partita che per te significa tanto…ci racconti l’emozione di quel gol al 96esimo? “È successo di tutto in quella partita, prima 2-0 per loro poi 3-2, la pallonata ad Allegri. Una grande emozione in una partita molto strana, dopo il gol ho zoppicato per 3 giorni con il ginocchio gonfio”.

Il tuo Napoli non mollava mai, molte partite venivano recuperate nei minuti finali, era un pò lo stile di Mazzarri. Vedi delle similitudini con il Napoli di Conte? “Conte lo conosciamo bene, le sue squadre hanno grinta e non mollano mai, con il Napoli si è visto nella partita contro il Parma. Si vedo delle similitudini, Conte ha a disposizione una grande squadra per lottare per il vertice”.

Mazzarri ha fatto male a Napoli nella passata stagione, cosa è mancato secondo te? “È difficile ripetersi dopo aver vinto. Tutti i giocatori hanno lasciato tutto e dato il 100% nell’anno dello scudetto e si sono rilassati molto, è stato un anno dove non è andato nulla bene. Tutti ci aspettavamo di più, Mazzarri non ha potuto far nulla”.

L’altro ieri De Laurentiis ha festeggiato il 20esimo anniversario da presidente del Napoli, che rapporto avevi con lui? “Non sento De Laurentiis da quando sono andato via da Napoli, ma negli anni in azzurro ho sempre avuto un buon rapporto. Era un bel rapporto, sono contento che è riuscito a vincere il campionato”.

Neres ha avuto un grande impatto con la maglia azzurra, ricorda Lavezzi secondo te? “Sono diversi, Neres ha piu dribbling e uno contro uno. Il Pocho ha fatto la storia del Napoli, Neres ha tanta qualità, ma deve ancora dimostrare tanto”.

Un ultima domanda su un tuo connazionale: Mathias Olivera. Che giocatore è per te? Lo vedi bene nel modulo di Conte? “Olivera ha molta grinta, carattere e corsa. Può giocare a sinistra e anche nei tre centrali, può dare tanto al Napoli”.