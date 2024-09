Kvara c’è ed è pronto a prendersi il Napoli!

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport nella partita di domani contro il Cagliari, il Napoli si affiderà al talento di Khvicha Kvaratskhelia. L’infortunio alla caviglia subito con la nazionale georgiana contro l’Albania è ormai superato, e Kvara è in piena forma per guidare l’attacco all’Unipol Domus. Nominato “Player of the Month” dai tifosi, si punta molto su di lui per questo mese di settembre molto impegnativo, poichè prevede cinque partite prima della prossima sosta, tra cui lo scontro con la Juventus il prossimo sabato.

Factory della Comunicazione

Antonio Conte gli darà il compito di ispirare la squadra con la sua creatività, cercando di migliorare l’intesa con i compagni e adattandosi a un sistema di gioco in cui il giocatore partenopeo si sente già a suo agio. Dopo aver brillato con la Georgia, segnando un gol e fornendo un assist contro la Repubblica Ceca, e giocato per 75 minuti contro l’Albania, ora dovrà affrontare il Cagliari, una squadra che lo considera il pericolo principale.

A soli 23 anni, Kvaratskhelia è già leader tecnico del Napoli, con 36 presenze e 17 gol in nazionale e un contributo di circa 50 tra gol, assist e rigori procurati in 92 partite con il Napoli. Conte lo ha voluto fortemente in estate respingendo le offerte e lavora per farlo crescere ulteriormente. Il rinnovo del contratto non è una priorità per ora, ma è chiaro che il Napoli punta su di lui per il futuro.

Sebbene sia mancato contro il Verona, ha mostrato tutto il suo valore contro il Bologna, servendo un assist a Di Lorenzo e segnando un gol dopo un’azione personale. Anche contro il Parma non è passato inosservato, con un passaggio chiave per Spinazzola che ha portato al gol di Lukaku.

Conte vuole accentrare maggiormente il georgiano, trasformandolo in un “falso esterno” rendendolo un giocatore ancora più decisivo e imprevedibile, facendolo avvicinare alla porta e dialogare con Lukaku. L’idea è che possa diventare un vero attaccante, con un numero sempre maggiore di gol, dribbling e assist.