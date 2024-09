Cassano è sicuro: “In Serie A c’è un fenomeno in panchina”

Antonio Cassano non è mai stato tenero nei confronti di allenatori come Allegri e Mourinho per il loro modo di giocare poco offensivo. Al contrario, Fantantonio è sempre stato un grande ammiratore di un altro tecnico e ne aveva parlato così su Twitch: “Gasperini fa rendere le sue squadre da Dio e ha fatto rinascere un talento come De Ketelaere. L’Atalanta ha un allenatore fortissimo. Negli ultimi anni a Bergamo ha fatto qualcosa di stratosferico e spero per lui che possa avere un’opportunità anche in una big perché se lo merita”. “Parliamo già dai tempi del Crotone e del Genoa ha valorizzato tre miliardi di calciatori. Mi dispiace che all’Inter è durato due mesi perché ha avuto problemi nello spogliatoio. Se tu mi chiedi ti piacerebbe essere allenato da lui? Ti risponderei di no perché mi farebbe un c*** come una capanna”. Le uniche eccezioni erano due campioni come Milito e Thiago Motta. Chi va via dall’Atalanta fa fatica anche a giocare in Serie B. Secondo me è un fenomeno, la Juventus cosa aspetta a prenderlo? Pure io e Bobo con 103 anni e 300 chili faremmo 300 gol allenati da lui” aveva aggiunto Cassano.

