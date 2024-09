Budel: “A Cagliari si vedrà il 3-4-3 iniziale di Conte”

Alessandro Budel, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Cagliari-Napoli? Gara complicata per gli azzurri, con la squadra isolana che in casa gioca bene e che non ha ancora vinto. Ha bisogno dei tre punti. Il Napoli dopo lo scivolone di Verona ha trovato due successi sicuramente importanti, però, e nella settimana della sosta Conte avrà avuto modo ancora di più di lavorare sui meccanismi nuovi. In questo momento secondo me si tornerà a vedere il 3-4-3 iniziale, ma sarà importante nel corso della stagione saper variare anche i moduli per esaltare anche le caratteristiche di tutti gli uomini in rosa. Lukaku? Secondo me sarà titolare già a Cagliari, perché quando entra in forma è una macchina da guerra, soprattutto in Serie A. In Italia non siamo abituati a vedere un calciatore con le caratteristiche del belga, fisicamente e tecnicamente difficile da marcare”.

