Lo scozzese è un jolly e Conte lo ha provato in allenamento in un ruolo di Jack

Il granatiere di Lancaster all’assalto dei quattro mori. Scott McTominay domenica farà il suo esordio con la maglia del Napoli all’Unipol Arena. Il centrocampista scozzese, 27 anni giunto sulla sirena del mercato estivo, quasi certamente avrà spazio contro il Cagliari alla ripresa del campionato dopo la sosta. Sulla carta potrebbe ancora partire dalla panchina (è in ballottaggio con Anguissa), salvo poi entrare a gara in corso. Ma certamente Antonio Conte lo farà esordire in azzurro contro i sardi. Per il tecnico leccese si tratta di un rinforzo importante, importantissimo nella zona nevralgica. Un giocatore che riflette e risponde alle esigenze del suo credo tattico nella terra di mezzo.

McTominay è una mezzala atipica, molto duttile tatticamente, capace di fare legna in mezzo al campo forte della sua stazza (191 cm), così come nel leggere le giocate senza lesinare una certa confidenza con il pallone, ma soprattutto con una spiccata capacità di inserimento da essere decisivo in zona gol. Insomma un tuttocampista che può tornare maledettamente utile al Napoli e che potrebbe consentire a Conte anche di cambiare atteggiamento tattico in futuro grazie proprio alla sua duttilità (lo ha provato anche come sottopunta in allenamento). Non è un caso che lo scozzese sia tornato dall’esperienza con la nazionale forte di due sigilli che hanno aumentato il suo score con l’Armata dei Tartan. Lo stesso proverà a fare con il Napoli. L’avventura del signor Scott comincia domenica in terra sarda.

