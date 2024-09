CdS – Cagliari-Napoli, le possibili scelte di mister Conte

Il Napoli affronterà il Cagliari in trasferta per la quarta giornata di campionato di Serie A, e mister Conte, rientrati tutti i nazionali, avrà la possibilità di scegliere per l’undici titolare, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Kvaratskhelia sta bene e Anguissa è tornato a Napoli. Mancava soltanto Frank al raduno dei reduci delle nazionali, ma ieri ha ricominciato la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno insieme con il resto della squadra e con Kvara, recuperato dopo il colpo incassato con la Georgia e pronto a giocare dal primo minuto la quarta partita consecutiva. Un gruppo più che completo che mai, in vista della trasferta in programma domenica a Cagliari contro la squadra di Nicola: Conte può scegliere, valutando soprattutto le condizioni di tutti i giocatori che hanno sostenuto impegni internazionali in giro per il mondo nel corso della sosta. In linea di massima, comunque, all’Unipol Domus dovrebbe giocare per dieci/undicesimi la squadra schierata dal primo minuto contro il Parma, con una sola ma grande eccezione: Lukaku dall’inizio al centro dell’attacco (al posto di Raspadori). Per la precisione: l’idea è che il tecnico possa schierare Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno nella difesa a tre; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa e Olivera nella linea a quattro di centrocampo; Politano e Kvara alle spalle di Rom. McTominay è pronto se Anguissa non dovesse essere ritenuto brillante dopo le fatiche con il Camerun verso la Coppa d’Africa”.

Factory della Comunicazione