Cannella: “Assenza di coppe un vantaggio? Ci sono pro e contro. ADL va elogiato per il mercato fatto”

“Non disputare le coppe è un bene o un male? Ci sono pro e contro: quando una rosa importante come quella del Napoli affronta solo una o due competizioni, deve essere bravo l’allenatore a motivare e tenere alta l’attenzione del gruppo.

Factory della Comunicazione

Bisogna sapere gestire – ha detto il dirigente sportivo a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live della sera – la rosa a disposizione facendo sentire tutti protagonisti anche chi non gioca con continuità. Lukaku in Italia ha sempre fatto bene, con Conte in particolar modo.

È un possibile goleador con la personalità giusta per trascinare la squadra con personalità e leadership. McTominay e Gilmour con il Cagliari? Immagino di sì, non hanno dovuto affrontare viaggi impegnativi, hanno entusiasmo e voglia di calarsi nella nuova realtà.