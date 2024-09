Braccio di ferro tra il comune e ADL per lo Stadio Maradona

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis vuole acquistare lo stadio Diego Armando Maradona in vista degli Europei del 2032; ma il Consiglio Comunale è in parte contro il presidente. Il sindaco Manfredi non ha una posizione ideologica contraria alla vendita dello stadio, ma resta la questione della pista d’atletica. In alternativa alla vendita, si discute del diritto di superficie per 90 anni. Tuttavia, il Comune potrebbe agevolare De Laurentiis riguardo al centro sportivo. La società sarebbe disposta a riqualificare un’area a Bagnoli, dove in passato De Laurentiis voleva costruire un nuovo stadio, vicino al Parco urbano di oltre 100 ettari.

Alla richiesta di De Laurentiis è arrivata la risposta del consigliere di Napoli, Nino Simeone che ha riferito: «Il Comune di Napoli non è un Outlet, tantomeno siamo in una sessione di calciomercato… Non sono strategie che tengono. Il Presidente presenti Il progetto di ristrutturazione (project financing) dello stadio Maradona ed il Consiglio comunale lavorerà per ottemperare a tutti i suoi obblighi istituzionali conseguenti. (Come hanno fatto e stanno facendo a Bologna, Firenze, Bergamo, Milano e Roma)».

Factory della Comunicazione