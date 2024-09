“Vincere contro il Cagliari darebbe al Napoli certezze in vista della Juve”

Dario Marcolin, doppio ex di Napoli e Cagliari, ora opinionista DAZN, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Napoli che giocherà in Sardegna domenica affronterà un Cagliari che gioca molto sull’intensità, con un 3-5-2 che gioca molto sulle posizioni. Peraltro in casa i sardi giocano con ritmo diverso, cercano di fare la partita, al di là dell’avversario che trovano di fronte. Il Napoli dovrà avere un livello fisico alto per poter tirare fuori le proprie qualità tecniche. Insomma non è partita morbida e leggera, ma ad alta intensità. In questo momento i rossoblù sono una squadra che ha entusiasmo. Per gli azzurri è già un test importante in una trasferta difficile. E’ chiaro che rispetto alla gara col Parma devi fare passi in avanti, hai Lukaku finalmente a disposizione e altri elementi da inserire. E’ la classica partita che ti da’ insidie, perché il Cagliari ha fame: è una gara difficile più di testa che dal punto di vista tecnico. Sono certo che Conte sta battendo in questi giorni proprio sulla testa, perché a parità di condizione mentale è chiaro che il Napoli è molto più forte. Credo che giochi McTominay, vediamo come si va ad inserire in questo centrocampo, le aspettative su di lui sono alte ma il campo emetterà il verdetto. C’è da trovare l’affiatamento con i compagni, il Napoli è ancora un cantiere aperto, non è più il Napoli di Spalletti, avendo maggiore fisicità. Con questa rosa il Napoli deve puntare a stare nelle prime tre squadre, è attrezzato e senza coppe può fare un lavoro specifico ed avere vantaggi rispetto alle altre squadre di vertice. Se il Napoli vince a Cagliari dà già un segnale al campionato. Questa gara può darti certezze alla vigilia della sfida con la Juventus: vincendo in Sardegna quella di Torino diventa già una sfida scudetto“.

Factory della Comunicazione