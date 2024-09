SSCN – Sorgesana, nuova partnership: le parole di ADL

SSC Napoli e SGAM Spa annunciano che Acqua Sorgesana sarà il nuovo Back-of-Shirt Partner del Club azzurro per le prossime tre stagioni sportive.

La partnership fra SSC Napoli e SGAM nasce nell’estate del 2005 e si è sviluppata su diciannove delle venti stagioni di gestione del Presidente De Laurentiis, accompagnando il club azzurro dalla serie C fino allo scudetto.

Sorgesana rinnova il titolo di “Acqua Ufficiale della SSC Napoli” e rilancia la propria visibilità nazionale e internazionale posizionandosi sul retro maglia della Prima Squadra e della Primavera del Club nella ventesima stagione di partnership con il Club azzurro, accompagnando Staff e giocatori in ogni momento della loro vita sportiva: dagli allenamenti alle partite fino al loro piano alimentare dedicato, oltre a godere di una importante visibilità online e offline su tutti i media del Club.

Nel video reveal della partnership si fondono i valori fondamentali delle due aziende, quali l’integrità, la purezza e l’attenzione per il vivere in modo sano che saranno oggetto di mirate campagne marketing per tutta la Fan Base del Club nel corso delle prossime stagioni sportive.

“Le strade del Napoli e dei marchi del Dottor Arnone si intrecciano sin dal principio del mio percorso nel calcio – ha commentato il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis – è un piacere ed un onore ritrovare un brand che nasce nel nostro territorio sul retro della nostra maglia e sono certo che questo connubio andrà avanti anche in questa nuova fase di crescita del nostro Club”.

“Abbiamo creduto e scommesso fin dal primo momento sul progetto ambizioso tracciato dal presidente Aurelio De Laurentiis con la SSC Napoli. Oggi possiamo affermare con soddisfazione che quella scommessa è stata vinta”. – dichiara Nicola Arnone presidente della SGAM.

“La nostra collaborazione con una realtà così prestigiosa e amata ci ha permesso di consolidare il legame con la città di Napoli, che consideriamo parte integrante della nostra identità. Siamo, e continueremo ad essere, tra i primi sostenitori della squadra, essere sponsor del Napoli per noi significa condividere una passione sconfinata. Guardiamo con entusiasmo e fiducia al futuro e siamo certi che il nuovo capitolo del Napoli con Acqua Sorgesana sarà accompagnato da nuovi successi.”

L’attività di Società Generale delle Acque Minerali (SGAM), parte agli inizi degli anni 80, quando acquisisce il marchio storico di Acqua Lete, la cui prima apparizione sul mercato è datata 1893.

SGAM attraverso illuminati investimenti in nuove tecnologie, precorre la strada della modernità anticipando le richieste del complesso mercato del beverage.

SGAM Spa affianca a quella in vetro la produzione in PET, realizzando un’azienda di imbottigliamento all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e organizzativo, e vincendo la grande sfida di lanciare e distribuire le sue acque minerali Lete e Sorgesana in Italia e all’estero.

L’azienda conta 11 linee produttive (otto per prodotto in PET, due per prodotto in vetro ed una in alluminio), prima azienda alimentare italiana ad utilizzare, in accordo con Eon, solo Energia Verde al 100% per l’intero fabbisogno produttivo è socio fondatore di Coripet – Consorzio autonomo di gestione degli imballaggi in PET per liquidi alimentari riconosciuto dal MATTM.