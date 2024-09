Saurini, all.: “Cagliari-Napoli? Mi aspetto la solita gara difficile”

Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Il sole è tornato a splendere in casa Napoli. Il mercato ha ridato entusiasmo e Conte è un allenatore di primo ordine. Ci sono tutti i presupposti per un campionato da protagonisti, De Laurentiis ha fatto all-in sul mercato e ora dovranno arrivare i risultati. Non ci si può più nascondere, il Napoli deve essere all’altezza delle prime. Gaetano avvelenato? Conosco Gianluca, è talmente napoletano che non potrà mai covare sentimento di vendetta o che altro. Napoli è la squadra del suo cuore e ha vinto lo Scudetto con quella maglia. Ora ha fatto scelte diverse ed è giusto che abbia deciso di tornare a Cagliari per giocare. La storia di Bresciani insegna a tutti che c’è sempre tempo e margine per esplodere e tornare ad altissimi livelli. Ora gioca nell’Atalanta e in Nazionale. Questo è il percorso che deve inseguire anche un ragazzo come Gaetano. Come potenziale, ha tutto per farlo. Cagliari-Napoli? Mi aspetto la solita gara difficile. Cagliari è sempre un campo complesso dove fare la partita. Il Napoli resta un gradino sopra, quindi sta a lei fare la differenza”.

Factory della Comunicazione