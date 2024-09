In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana e presidente dell’AMICA:

“Botta Kvaratskhelia?

Bisogna vedere se il muscolo ha subìto un travaso di sangue o meno. Servirebbe una diagnosi della società: può essere niente oppure qualcosa di serio. In caso di botte acute, può esserci una lesione delle fibre muscolari ed un possibile stop più lungo. Considerando che il Napoli non ha fatto alcun comunicato, non dovrebbe essere nulla di serio. Giocare meno partite, nel calcio moderno, è solo un vantaggio, a patto che la preparazione sia lineare e costante.