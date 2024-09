A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giocondo Martorelli, agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Si è chiuso il mercato in Italia, l’Egitto, la Grecia e la Turchia sono ancora aperti… Qual è il miglior giocatore che è arrivato?

“Innanzitutto, la Juventus e il Napoli si sono mosse bene. I primi, hanno portato a casa giocatori importanti come Koopmeiners. Stesso dicasi per il Napoli: aver confermato i giocatori più importanti è un dato fondamentale. Osimhen non è stato gestito bene, però è stato sostituito benissimo con Lukaku. Inoltre, è un giocatore voluto da Conte. L’Inter si è mossa bene in anticipo, con i due parametri zero Taremi e Zielinski”.

Il Napoli lotterà già quest’anno per lo scudetto?

“Ci vorrà tempo per far ambientare i nuovi arrivati ma sono sicuro che punterà in alto. Affinché tutto vada per il verso giusto, serve tempo per allenarsi, ed il fatto che il Napoli gioca una volta a settimana, per Conte, è solo un vantaggio, perché può lavorare con gande tranquillità”.