L’identikit – Nazionale, Academy e record di Marek Hamsik

Marek Hamsik, 37 anni, è nello staff della nazionale slovacca: è collaboratore tecnico del ct Francesco Calzona, tra l’altro ex allenatore del Napoli nell’ultima parte della stagione precedente. Con loro c’è anche Paolo De Matteis, ex team manager azzurro e oggi Technical staff manager della nazionale. Hamsik ha una storia intensa con la Slovacchia, proprio come quella con gli azzurri durata undici anni e mezzo: ne è stato il simbolo e il capitano, collezionando 138 presenze e realizzando 26 gol. Nessuno come lui nella storia della sua nazionale: due record. Con il Napoli, di cui è recordman di presenze in assoluto e in Serie A, ha conquistato due Coppe Italia (2012 e 2014) e una Supercoppa italiana (2014).

Il campionato, invece, lo ha vinto in Turchia con il Trabzonspor, l’ultima squadra in cui ha giocato prima del ritiro. Una carriera cominciata nel 2003 nello Slovan Bratislava, proseguita tra Brescia, Napoli, i cinesi del Dalian e l’Ifk Goteborg e conclusa con i turchi.

IN SLOVACCHIA. Sposato con Martina Franova, ex giocatrice di pallamano, è padre di Christian (14 anni), Lucas (12) e Melis s a (8), tutti nati a Castel Volturno, in provincia di Caserta, ai tempi in cui giocava nel Napoli. A Banska Bystrica, la sua città natale al centro della Slovacchia, ha fondato la RSC Hamsik Academy, accademia per giovani calciatori, e sta costruendo un centro sportivo. È anche produttore di vini. Fonte: Cdcs