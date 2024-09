Kvara: “Dobbiamo continuare a dare il massimo, ma possiamo giocarcela con tutti!”

Per Khvicha Kvaratskhelia si è conclusa positivamente la sosta per le nazionali di settembre. Impegnato con la Georgia nel doppio incontro di Nations League contro Repubblica Ceca e Albania, la sua nazionale ha trovato due vittorie: larga (4-1) sabato contro i cechi e di misura (1-0 in trasferta) ieri contro l’Albania. La Georgia, dunque, dopo i primi due impegni è al primo posto in solitaria nel Gruppo 1 della Lega B della competizione.

Il numero 77 azzurro può ritenersi soddisfatto avendo realizzato un gol dal dischetto sabato contro la Repubblica Ceca. Ieri, invece, è rimasto a secco e dopo il match è intervenuto ai microfoni dei media georgiani.

«Nel primo tempo abbiamo giocato bene, forse nella ripresa ancora meglio. Era importante comunque portare l’intera posta in palio a casa. Come prestazione non siamo stati come nel match come la Repubblica Ceca».

Il classe 2001 ha poi continuato invitando i suoi a non fermarsi nei prossimi impegni nonostante la testa del girone. In attesa della prossima sosta, però, si soddisfatto e vede ai prossimi impegni con fiducia.

«Sappiamo che ci aspettano altre gare dure in cui dovremo dare più del massimo. Contro Repubblica Ceca e Albania abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela davvero contro tutti».

Fonte: ilmattino.it