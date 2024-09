“Jonathan David adatto per la Serie A. Squadra rivelazione? Per quanto visto, dico Parma!”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Football Club, Domenico La Marca (avvocato) si è soffermato anche sui principali temi fra campo e mercato.

Su Cambiaso – “Cambiaso è uno dei calciatori del nostro movimento che è cresciuto maggiormente in questi anni, con la nazionale è riuscito a confermarsi ad altissimi livelli, soprattutto nella sfida contro la nazionale francese ha dimostrato di essere un giocatore di caratura internazionale. La versatilità e la duttilità tattica di questo ragazzo rappresentano una risorsa importante per la nazionale e per la Juventus, come già ha dimostrato in questo inizio di stagione”.

Su Jonathan David – “Nonostante il calciomercato si sia appena concluso già si pensa alle strategie future, in tal senso Jonathan David rappresenta un’opportunità per i top club italiani. Un giocatore che in quattro anni al Lille ha raggiunto sempre con estrema facilità la doppia cifra e che in questa stagione è già risultato decisivo contribuendo in maniera importante al superamento dei play-off in Champions League. Ritengo per caratteristiche tecniche e fisiche sarebbe davvero perfetto per la Serie A”.

Sulla rivelazione di inizio campionato – “In questa prima parte di campionato chiaramente la rivelazione è stato il Parma, che ha messo in mostra tanti giovani che nel corso di questi anni sono maturati e si sono presentati pronti a questo ritorno in Serie A dei ducali. Man è il fiore all’occhiello del grande lavoro di scouting del Parma, club che ha avuto la pazienza di far emergere in maniera graduale il talento di questo esterno, senza contare la presenza dei vari Mihaila, Bernabé, Sohm e Circati. Merita una menzione particolare Bonny, classe 2003, che ha fatto vedere giocate importanti e che sicuramente ha ampi margini di miglioramento. Inoltre anche in questa sessione di mercato sono arrivati altri giovani interessanti come Suzuki, Leoni e Keita”.