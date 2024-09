“Gaetano era il nostro obiettivo. È stata decisiva la volontà del ragazzo”, parla il ds del Cagliari

Domenica 15 settembre il Napoli affronterà il Cagliari in trasferta per la quarta giornata di campionato di Serie A, e si ritroverà di fronte il suo ex centrocampista, napoletano, Gianluca Gaetano, di lui, e non solo, parla il ds della squadra sarda, come riportato dal Corriere dello Sport. “Nereo Bonato ha avuto bisogno di qualche giorno di tempo per smaltire la fatica della trattativa per strappare Gaetano al Napoli e per superare la delusione di Lecce: «Grande rammarico per non aver raccolto nulla, nonostante le sei occasioni create», dice il diesse del Cagliari. A mercato ormai chiuso (era ora), la tradizionale conferenza stampa a tutto campo. «Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, adesso dobbiamo crescere e imparare a giocare e pensare da squadra. Siamo sulla buona strada ma deve essere chiaro che siamo agli inizi di un percorso, con tutte le difficoltà che ne conseguono».

