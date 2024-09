Uno dei nomi di mercato di questa estate per il Napoli è stato Michael Folorunsho, cercato da Atalanta e soprattutto Lazio, ma alla fine è rimasto in azzurro per scelta del club partenopeo, come sottolinea Il Mattino. “Il Calciomercato Napoli dell’ultima estate non ha visto la cessione di Michael Folorunsho, uno dei protagonisti più chiacchierati.

Il centrocampista italiano, di rientro dal prestito al verona, era stato cercato prima dall’ Atalanta e poi soprattutto dalla Lazio , dove avrebbe ritrovato il suo ultimo allenatore Baroni .

« Folorunsho è un ottimo ragazzo, non sarebbe andato neanche in lista, non ci sono state le condizioni. Avremmo valutato in prestito con diritto, tutte le altre ipotesi no» ha svelato Fabiani , direttore sportivo del club biancoceleste.