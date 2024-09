De Laurentiis: “Fiero di non aver mai avuto debiti, Napoli è punto di arrivo dei campioni”

Il Napoli non avrà mai debiti, siamo una società seria che non sarà mai preda di altri. E ora abbiamo uno dei tecnici più forti al mondo. Non credo che i fondi siano il salvataggio delle imprese soprattutto nel calcio. Vado fiero di non aver mai avuto un euro di debiti, mentre in questo mondo si va avanti solo con i debiti. Quando ho preso il Napoli venti anni fa mi dicevano che Napoli era ingovernabile. Ma non è così. A Napoli si può e si deve lavorare. Le società hanno tanti debiti, io invece non ne ho mai fatti nel corso della mia storia. Nessuno vuole prendere una direzione nel calcio italiano, i veri imprenditori – tranne alcuni casi – non partecipano. I fondi poi sono un disastro.

150 milioni.

stadio Maradona

Dopo mesi di silenzio il presidente delè tornato a parlare in occasione della presentazione del nuovo partner,. Tanti i temi toccati e inerenti all’anniversario dei suoi 20 anni di presidenza: “Ilè il punto di arrivo dei campioni, uno dei migliori allenatori al mondo è voluto venire qui. Abbiamo investito oltreQuesto è stato possibile grazie al nostro modello di gestione. Questo calcio non rispetta le regole e falsa la competizione, noi no e abbiamo vinto lo scudetto con il nostro modello. In questa seconda fase investiamo nelle infrastrutture. Siamo impegnati sul progetto del nuovo centro sportivo del club, abbiamo individuato un’area che ha bisogno di bonifica. La effettueremo noi, a nostre spese. Il secondo elemento è l’acquisto e la riqualificazione dello. Attendiamo il via libera dalper acquistare lo stadio e siamo ottimisti. Voglio costruire unvincente, senza mai scendere a compromessi o derogare dai nostri principi“.