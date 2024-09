Cagliari-Napoli, Lukaku pronto a sfidare Mina: le ultime di formazione in casa rossoblù

Mina è a Cagliari ed è pronto alla sfida con Lukaku domenica 15 alla Domus contro il difensore colombiano. Si legge su Il Mattino. ed è pronto alla sfida condomenica 15 alla Domus contro il Napoli , fischio d’inizio alle 18. Proprio il duello con l’attaccante belga, che allora giocava con la Roma, aveva caratterizzato l’anno scorso l’esordio in rossoblu del

Il centrale ex Everton, tornato in anticipo dal ritiro della sua Nazionale – era squalificato e quindi non ha partecipato alla seconda gara in programma in Sud America -, oggi si è allenato regolarmente. Niente da fare invece per Prati: il centrocampista difficilmente riuscirà ad esserci per la gara di domenica dal momento che anche oggi non ha partecipato alla seduta con i compagni ma si è limitato a terapie e lavori personalizzati.