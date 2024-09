Il Mattino – Incognita Rafa Marin in casa Napoli: il difensore spagnolo non ha ancora debuttato

Arrivato dal Real Madrid con una formula creativa, ovvero un titolo definitivo tra i 9 e i 10 milioni di euro ma con una clausola per la recompra a favore dei Blancos a salire dai 25 – tra due anni – ai 70 milioni di euro , nel 2027.

Rafa Marin è stata una vera e propria incognita in casa debuttato in gare ufficiali con la maglia azzurra. Scrive Il Mattino. Finoraè stata una vera e propriain casa Napoli . Il difensore spagnolo, infatti, non ha ancorain gare ufficiali con la maglia azzurra.

Zero i minuti in Coppa Italia contro il Modena , così come nelle prime tre gare di campionato contro Verona (dove Conte gli ha preferito Juan Jesus), Bologna e Parma .

Rafa Marin a secco: zero minuti in stagione