ESCLUSIVA di Zola ad CdS rivela: “Quando Maradona morì ho fatto 60 chilometri in bici!”

Non sono tanti i giocatori italiani a avere l’onore di comparire nell’enciclopedia Treccani online. Del resto, a memoria non mi pare che qualcuno sia stato insignito dalla Regina Elisabetta II del titolo di membro dell’Impero Britannico.

Al ragazzo partito da un paesino di settemila abitanti ai piedi del monte Corrasi e arrivato nel cuore di Londra e dei suoi tifosi, è capitato. E adesso, grazie al curriculum e all’esperienza, ne ha per tutti (si fa per dire, perché il tratto distintivo di sir Zola è l’educazione): da Spalletti a De Rossi, da Osimhen a Dybala, passando per i grandi mali del calcio italiano.

Zola, l’Italia di Spalletti, dopo il disastroso Europeo, è ripartita con una vittoria squillante sulla Francia. Sorpreso?

«Sì, lo devo ammettere. La Nazionale è stata grande per personalità, per la capacità dei nuovi innesti di inserirsi, per la reazione che ha avuto dopo il gol lampo di Barcola. Ma, attenzione. Siamo solo all’inizio di un lungo percorso».

Il rischio è di illudersi troppo presto?

«Il problema è che la rinascita della Nazionale non dipende solo da Spalletti, dai dirigenti federali e dai giocatori. Ma dal calcio italiano nel suo complesso. Dobbiamo essere capaci di far crescere giovani talenti, dare più qualità al nostro movimento. Altrimenti, la vittoria sulla Francia resterà senza seguito».

A proposito di talento, mi viene da dire che sei capitato in Nazionale nel momento sbagliato, vista la concorrenza di allora.

«E invece non è così. Io sono stato fortunato ad avere compagni in azzurro Del Piero, Baggio, Vialli, Mancini e tanti altri. Da tutti loro ho imparato qualcosa e sono stato spinto dal loro esempio a sollevare sempre un po’ di più l’asticella».



Ma in Nazionale non sono state poche le delusioni. Per esempio, l’espulsione con la Nigeria al Mondiale di Usa 94. Dopo quanto tempo sei riuscito a smaltire non solo l’amarezza, ma anche la rabbia per una decisione clamorosamente ingiusta?

«L’altro giorno è venuto qua a casa mia Pierluigi Casiraghi, che divideva con me la stanza al Mondiale. Abbiamo rievocato l’episodio e mi ha ricordato che per due giorni non ho aperto bocca. Io neanche avevo memoria di questo, pensa un po’. Lo sconforto fu enorme, la Nazionale per me era il centro dell’universo. Avevo sedici anni quando l’Italia di Bearzot vinse il titolo in Spagna nell’82. Sono cresciuto con negli occhi l’immagine di Zoff che solleva la coppa sotto lo sguardo del presidente Pertini».

Come hai reagito a quello shock?

«Mai avuto problemi a superare le difficoltà. Il campionato successivo, il mio secondo al Parma, fu il mio migliore di sempre, segnai 19 gol in campionato».



Prima di Parma, il Napoli e Maradona. Inutile soffermarsi sulla grandezza di Diego, vorrei chiederti del momento della sua morte.

«Io non amo la bicicletta, è troppo faticosa. Ma quel giorno la inforcai e percorsi sessanta chilometri. Volevo stare solo, smaltire un dolore profondo. Diego era mio padre. Un uomo di una generosità immensa, difficile da aiutare proprio per la sua grandezza».

Veniamo ai giorni nostri, Dybala e Osimhen. Qual è il tuo parere?

«Una storia bellissima e un’altra un po’ meno. Dybala ha scelto col cuore e non col portafoglio. Ma non voglio giudicare, ognuno è libero di fare le sue scelte. Certo la storia di Paulo è una di quelle che riempie il cuore di chi ama il calcio».

È stata anche un’estate di giocatori che rifiutavano di allenarsi inviando certificati medici.

«Guarda, queste cose non mi piacciono. Ma non voglio dare giudizi morali, non ne ho alcun titolo».

Intanto, l’Inter dopo un’iniziale incertezza, sta andando come un razzo. E’ la favorita per lo scudetto?

«La squadra campione d’Italia lo è sempre».

Il Napoli l’anno scorso ha smentito questa tesi.

«Vero, ma è stato stravolto dalle partenze di Spalletti, del diesse Giuntoli e da un perno della difesa come Kim. L’Inter invece ha tenuto l’intelaiatura e aggiunto quello che serviva per rinforzare la rosa in vista di una stagione zeppa di impegni, tra campionato e Champions League».