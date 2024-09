Alla ricerca della vittoria in trasferta che manca da 5 mesi

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino il Napoli riprende il suo cammino dopo la pausa per le nazionali, con Antonio Conte già pronto per la trasferta di Cagliari. Nonostante lo stop del campionato, Conte non si è fermato, continuando a lavorare e aspettando il rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali per poter attuare il suo piano.

L’obiettivo è mantenere la continuità dei recenti successi casalinghi e tornare a vincere in trasferta, dove il Napoli non ottiene un successo da aprile. Il mercato ha portato nuovi rinforzi, aumentando le opzioni a disposizione di Conte, che ora può contare su una rosa più completa, anche se alcuni nuovi acquisti non sono ancora al massimo della forma. Chi è rimasto durante la pausa ha potuto lavorare duramente, come Lukaku e Neres, entrambi già decisivi nelle prime apparizioni. Lukaku ha rinunciato alla convocazione con il Belgio per prepararsi al meglio e potrebbe essere titolare contro il Cagliari. Anche McTominay, reduce da buone prestazioni con la Scozia, potrebbe essere una sorpresa contro il Cagliari. La squadra continua a prepararsi per ritrovare il ritmo giusto, in attesa del rientro completo di tutti i nazionali.