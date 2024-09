⚽️⚽️”CdS Campania”⚽️⚽️ – “AL CIRCO NERES”. E’ il brasiliano l’uomo in più del Napoli

A David sono stati sufficienti i sei minuti contro il Bologna per conquistare il Maradona Il brasiliano, che tra il 2019 e il 2022 ha perso un anno e visto le bombe, vuole tornare decisivo come all’Ajax.

David Neres, l’uomo in più che in sei minuti di calcio ha conquistato Napoli, potrebbe fare strada come protagonista di una serie televisiva. In due partite al Maradona è stato capace di firmare due assist per Simeone e Anguissa nella mezzoretta di gioco accumulata contro il Bologna (i famosi 6 minuti) e il Parma (27), ma nella sua carriera è stato capace di prodezze di ogni tipo: con il pallone e senza. All’Ajax, una volta, si presentò in conferenza con i capelli viola, e nel 2019 non rispose al telefono a Tite, all’epoca ct del Brasile, che voleva avvisarlo della convocazione. «Non conoscevo il numero», disse. Poi, dopo un messaggio su WhatsApp, lo richiamò: et voilà. Carta c’è, carta non c’è: non ama i videogiochi ma preferisce i giochi di prestigio. Spariscono assi e re come il pallone: dribbling pazzesco, velocità della luce nel piede sinistro, il vezzo dell’assist, la voglia di ritrovare i gol come ai tempi dell’Ajax, dei trofei e della semifinale di Champions. Raggiunta ipnotizzando l’Europa ed eliminando anche la Juve nei quarti: ad Amsterdam fece gol e a Torino festeggiò la qualificazione. Ottimo memo verso la prossima di campionato.

Fonte: CdS