Incontro arbitri-allenatori, stop a violenti e perditempo: novità assoluta sul recupero

La Gazzetta dello Sport parla dell’incontro tra arbitri e allenatori di Serie A andato in scena a Lissone:

Novanta minuti di dialogo e scambio di idee. Anche differenti. Un’ora e mezza passata soprattutto a voler continuare su una tripla traccia ben precisa: lottare contro furbi e perditempo, contro chi fa calcio violento e capire meglio quando un fallo di mano (c’è ancora tanta diversità di vedute, per ora) diventa punibile o meno. La riunione annuale fra vertici arbitrali e allenatori di A viene fatta anche per questo: per migliorarsi. E le riflessioni sono in corso…

Mancavano sei Prime Firme (Gasperini, Italiano, Conte, Palladino, Gilardino e Fabregas) ma la presenza dei vice è stata assicurata: e quando il designatore Gianluca Rocchi mostra ai tecnici diversi video inerenti al fallo di mano in area – chiedendo se punibile o no – quasi tutti dicono la propria e Rocchi ascolta. E ammette che su certi episodi (due, in particolare di Serie B) rifletterà con l’organo tecnico per poi diffondere eventuali aggiustamenti agli arbitri. Perché la dinamica del gioco ha i suoi principi e va seguita, capita, fatta propria da parte degli arbitri.

Ed è forse questo concetto che deve trovare un’uniformità maggiore e che intanto ha trovato condivisione fra chi designa e chi oggi allena dopo aver giocato anche a livelli altissimi. “Ci rifletterò” ha detto Rocchi alla platea di tecnici. Ben sapendo che se gli arbitri sono “più da regole” i tecnici sono «più da campo”: e su questo si cerca un punto sano d’incontro. Vanoli, Pecchia, Nesta, De Rossi, Motta e Simone Inzaghi sono stati i più attivi nella riunione, su vari temi.