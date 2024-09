Il dubbio: come giocherà il Napoli al completo?

Il Napoli quest’anno ha cambiato pelle, passando dalla classica difesa a 4 ad una difesa a 3 ‘Contiana’.

I due ritiri estivi sono stati incentrati proprio su questo schema di gioco, ma adesso le cose potrebbero cambiare.

Fino ad ora, infatti, non ci sono stati gli uomini che hanno infiammato gli ultimi giorni di mercato degli azzurri, con il solo Lukaku inserito negli schemi a pochi giorni dalla sfida col Parma.

Gli ultimi due acquisti, Gilmour e McTominay, sono arrivati quasi al gong del calciomercato e sono riusciti a passare per un saluto ai tifosi prima di partire con la loro nazionale.

Oggi ricominciano gli allenamenti e Conte avrà finalmente tutti a disposizione e potrà riflettere su come utilizzare al meglio i suoi interpreti.

Come riporta il Corriere dello Sport, non è da escludere un passaggio alla difesa a 4, dall’inizio o a gara in corso, con McTominay che potrebbe agire al al centro tra Kvaratskhelia e uno tra Neres e Politano, alle spalle di Lukaku.

Proprio l’ex Manchester United può essere un jolly che Conte può decidere di utilizzare in qualsiasi soluzione tattica: in coppia con uno tra Lobotka e Anguissa, insieme ai due centrocampisti, o come detto, alle spalle della punta.

L’altro scozzese, Gilmour, è più facile da collocare visto che può essere definito un alter ego di Lobotka.

L’ex Brighton troverà sicuramente molto spazio vista la sua duttilità e la sua capacità di giocare sia in un centrocampo a 2 che in un centrocampo a 3.

Da non dimenticare anche il reintegro in squadra di Michael Folorunsho, che può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo acquisto, visto che fino ad ora non si è allenato con la squadra ed era considerato in partenza.

Adesso però il mercato è terminato e non resta che cominciare a lavorare.