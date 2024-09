Giornate complesse, quelle trascorse nella splendida e riservata cornice dell’albergo della Regina Isabella da Antonio Conte in compagnia del presidente Aurelio De Laurentiis . In quel periodo due lunghi pomeriggi in barca servirono soprattutto per fare il punto su una campagna acquisti all’epoca ancora incompleta. L’allenatore era rimasto incantato dall’isola verde, dalle sue bellezze ed anche dalle sue virtù enogastronomiche e aveva promesso di farvi ritorno, magari con la testa più libera da ansie, tormenti e pensieri. Nessuno immaginava però che avrebbe colto al volo la prima occasione utile.

Il tecnico azzurro è arrivato sabato mattina a Ischia e ripartirà nella prima mattinata di oggi, quando il Napoli riprenderà ad allenarsi. Per Conte sono stati soprattutto giorni di relax, trascorsi sempre al Regina Isabella tra massaggi, terme e riposo. O meglio quasi sempre, perché il tour gastronomico proprio non poteva mancare e l’allenatore ha dimostrato di avere già imparato a conoscere a menadito le location d’eccellenza ubicate sul territorio isolano. Ieri sera si è fermato a cena all’Indaco, il ristorante stellato dello chef Pasquale Palamaro ubicato all’interno dell’albergo del patron Giancarlo Carriero .

Domenica sera invece la tappa sul lungomare di Forio, al ristorante “Lisola” dove ad accoglierlo c’era il pizzaiolo Ivano Veccia . L’allenatore azzurro ha provato il menu degustazione composto da 6 portate ed è rimasto letteralmente conquistato da due specialità, la pizza ripassata alla parmigiana e la fritta classica con i cicoli. Sorridente e rilassato (due vittorie consecutive gli hanno notevolmente elevato sorriso e buonumore rispetto alla prima vacanza ischitana), Conte alla fine si è concesso anche alla foto ricordo con lo staff del ristorante scambiando con loro quattro chiacchiere.

«Conte è davvero una persona simpatica, molto più di quanto possa trasmettere osservandolo magari in tv – spiega Ivano Veccia – Abbiamo parlato di tutto ma non di calcio né tantomeno di Napoli. È alla mano, ha dichiarato il suo amore incondizionato per l’isola e mi ha confermato che vuole ritornare per poter ammirare dal vivo lo splendido e caratteristico tramonto foriano».