Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho amato molto Mazzarri e Benitez che hanno dato tanto a questo Napoli. Spalletti? Possiamo vedere quante volte ho detto che per me è un bravissimo allenatore, ma s’è comportato male perchè non ha spiegato i veri motivi della rottura col Napoli. Spalletti ha vinto uno scudetto e conferma la sua bravura, ma se devo dare un giudizio sugli allenatori che hanno lasciato una traccia pesante dico che è stato il peggiore perchè è un maestro del dire e del non dire. E’ il peggiore allenatore perchè è andato via senza dire la verità. Reputo De Laurentiis un grandissimo imprenditore perchè è riuscito a rilanciare il Napoli nei momenti difficili e quindi con Mazzarri e Benitez. In un mondo dove c’è un calcio scassato di debiti De Laurentiis è risalito ed ha rimesso in corsa il Napoli avendo la forza economica per farlo. Conte? Non ho mai condiviso la scelta di prendere lui come allenatore, ma poi ho spiegato che la grandezza di De Laurentiis s’è rivelata perchè ha accettato due grandi sfide, ha accettato di lavorare con un allenatore con cui avrebbe rischiato di cozzare”.

Factory della Comunicazione