Amoruso, ex calc.: “I due scozzesi possono coesistere in campo insieme a Lobotka”

L’ex calciatore Lorenzo Amoruso ha parlato a KissKissNapoli.it, soffermandosi fra le altre cose sui due nuovi acquisti del Napoli Gilmour e McTominay. “Gilmour e McTominay sono due ottimi giocatori con un pedigree di tutto rispetto e anche ieri lo hanno dimostrato con un gol a testa. Mi meraviglio come lo United non abbia deciso di continuare a far crescere McTominay tra le sue fila, un calciatore in ascesa esponenziale. Buon per il Napoli. Antonio (Conte ndr) li conosce bene e credo sappia altrettanto bene che sono due giocatori che possono coesistere in campo insieme, magari, a Lobotka. Dipenderà dalle varie situazioni che si verranno a creare. Occorrerà molta collaborazione e testa da parte di questi ragazzi perchè in Italia avere equilibrio nell’applicazione all’interno delle due fasi di gioco è fondamentale. Nonostante il Napoli non abbia le coppe, questi due ragazzi terranno alto il livello di intensità del gioco oltre ad alzare la competitività con i compagni di reparto. Il 4-3-3 per me è il modulo più spettacolare dal mio punto di visto. A memoria non credo l’abbia mai adottato come modulo di riferimento ma al massimo come soluzione in corso d’opera. Detto ciò, visti i calciatori a disposizione e qualche difficoltà palesata proprio in mediana dal punto di vista della distanza tra i reparti, se Conte deciderà di percorrere questa strada lo farà con cognizione di causa e per il bene della squadra. Credo che i calciatori britannici ultimamente stiano sovvertendo la tradizione non felicissima dei decenni passati. Ferguson a Bologna ha fatto molto bene ed è stato seguito da tanti club importanti. Purtroppo in passato il calcio scozzese non ha avuto il rilievo mediatico che meritava. C’è stata una evoluzione sotto tanti punti di vista: tattico, fisico e tecnico. Di conseguenza nel nostro campionato possono rappresentare un serbatoio importantissimo di calciatori”.

