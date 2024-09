⚽️CdS Campania⚽️- “NAPOLI DI SCOZIA”. Si scende in campo, Billy&McT gasatissimi

Napoli in kilt. Gilmour e McTominay sono rientrati da Lisbona dopo la Nations League e oggi cominceranno la preparazione

I due scozzesi hanno conquistato i tifosi azzurri con la nazionale tra gol e prestazioni di alto livello

I l Napoli è andato in kilt. Così, all’improvviso: è stato sufficiente il tempo di una sosta e due partite della Scozia per lanciare la nuova tendenza sul pianeta azzurro. Billy G ilmour è di Ardrossan, cittadina portuale situata nella parte sud-occidentale del Paese; Scott McTominay, invece, è diventato Scottish – si fa per dire – per ispirazione: lui è nato a Lancaster, nel Lancashire, in Inghilterra, ma le radici dei nonni paterni e di suo padre Frank junior, uomo di Glasgow, gli hanno fatto assorbire sangue e orgoglio scozzese tali da accettare la convocazione della nazionale nel 2018. Se ne parlò un bel po’, all’epoca: McT era già allo United, in panchina c’era Mourinho che lo adorava e lo guidava un po’ come accadde al Real con Callejon, e quando la scelta fu compiuta suo nonno Frank senior da Helensburgh dichiarò a testa altissima che il ragazzo aveva da sempre esibito con fierezza lo stemma di casa.