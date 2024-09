Tutta l’Italia in ansia per Totò Schillaci

Ancora il male del secolo che non perdona, e stavolta l’angoscia è per le condizioni del capocannoniere di Italia ’90, Totò Schillaci, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Cresce l’ansia per le condizioni di Totò Schillaci: il 59enne ex attaccante, capocannoniere dei Mondiali a Italia ’90, è ricoverato all’Ospedale civico di Palermo per un aggravarsi del suo stato, maturato nell’ultimo mese. Da qualche anno il giocatore ex Messina, Juventus ed Inter è alle prese con un tumore al colon retto, dal quale sembrava uscito dopo due operazioni piuttosto invasive che lui stesso aveva raccontato nel dettaglio; negli ultimi giorni però si era susseguita una ridda di voci preoccupanti sulla sua salute, Totò era diventato difficile da rintracciare ed aveva interrotto un paio di iniziative e servizi televisivi cui si stava dedicando. Proprio per fare chiarezza ieri pomeriggio la famiglia ha scelto di pubblicare una breve nota sul suo profilo Instagram. «Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche – recita il messaggio – e le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da un’equipe di medici continuamente, notte e giorno. Forza Totò». La seconda moglie, Barbara, gli è sempre vicinissima e ha chiuso la nota con i segnali di mani giunte e un cuore che certifica la speranza di non mollare.

Dopo l’esperienza in Giappone al Jubilo Iwata, Schillaci è tornato a vivere a Palermo dove gestisce una scuola calcio nel quartiere che gli ha dato i natali e su un campo storico per la città, il Louis Ribolla. Non ha mai nascosto le cure cui si sottopone, tanto da essere stato presente alla clinica Maddalena, specializzata in terapie oncologiche, persino la mattina del 16 gennaio 2023 quando, proprio in quella struttura, fu arrestato Matteo Messina Denaro, ponendo fine alla sua latitanza. Il bomber delle notti magiche ci aveva anche scherzato su. Ora è tornato a lottare con un avversario terribile”.