Riecco i Nazionali, fissata a domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Domani si riparte con gli allenamenti per il Napoli, in vista della gara contro il Cagliari in programma Domenica 15 Settembre alle ore 18.

Come riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, oggi sono rientrati i due Scozzesi Gilmour e McTominay, dopo le due ottime prestazioni con la loro nazionale con cui hanno collezionato una rete a testa nella sconfitta in extremis di giovedì contro la Polonia e un goal per McT nell’altra sconfitta di ieri contro il Portogallo.

I due fremono dalla voglia di scendere in campo per il Napoli e scalpitano per una maglia da titolare.

Oltre a Gilmour e McTominay, arriverà oggi anche Lobotka dopo le due partite con la sua Slovacchia.

Poi, sarà il turno degli Italiani Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori che questa sera dovranno affrontare l’Israele nella seconda giornata di Nations League. Oltre a loro, questa sera in campo ci sarà anche Rrahmani con il suo Kosovo.

Rientreranno per ultimi Kvaratskhelia, Anguissa e Rafa Marin, tutti in campo domani. Il georgiano farà visita all’Albania sempre in Nations League, mentre Anguissa sarà impegnato contro lo Zimbabwe, mentre Rafa Marin giocherà in trasferta con la Spagna U21 contro l’Ungheria in un match valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Nel frattempo, si godono gli ultimi giorni di relax coloro che non sono stati convocati in nazionale, come ad esempio Lukaku che però, come altri, si è allenato molto intensamente negli ultimi giorni. Proprio il belga nei due giorni di riposo dopo la partita con il Parma si è allenato per due giorni da solo alla ricerca della condizione ideale, con la speranza che possa mostrare a tutti il perchè Conte lo abbia voluto a tutti i costi.