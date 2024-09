Obi Mikel conferma: “Osimhen al Chelsea saltato per piccoli dettagli”

John Obi Mikel, ex calciatore del Chelsea e amico di Osimhen, nel corso del suo podcast ha confermato la trattativa con il Napoli per il passaggio dell’attaccante nigeriano in Inghilterra: “Eravamo molto vicini, a pochi istanti da chiudere quest’affare, ma c’erano solo alcuni piccoli problemi che non sono riusciti a superare. Le visite mediche non potevano essere fatte neanche se i problemi fossero stati risolti, era troppo tardi. Ma so a che punto si sono fermati, se volessero riprendere i discorsi. So qual era l’offerta, l’affare è saltato per piccole cose, non c’era molto tempo per superare questi problemini. So che in molti dicono che Victor non voleva venire al Chelsea, io rispondo che non è vero. Victor voleva davvero venire al Chelsea, sa di poter dimostrare ancora molto in Europa, era pure sceso a compromesso per quanto riguarda lo stipendio, ma non sono stati risolti i dettagli“.

