Israele-Italia: precedenti, statistiche e curiosità

Nella seconda giornata di Nations League l’Italia affronterà Israele per confermare quanto di buono fatto vedere contro la Francia: contro gli israeliti la nostra nazionale ha vinto 4 degli ultimi 5 precedenti, per un totale di 14 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. L’ultimo precedente tra le due nazionali risale al 2017, quando l’Italia si impose per 1-0 a Reggio Emilia in occasione delle qualificazioni del Mondiale 2018. Tra le avversarie appartenenti alla Uefa affrontate almeno cinque volte in tutte le competizioni, solo contro Moldavia (3) ed Estonia (2,9) l’Italia ha segnato in media più reti rispetto che contro Israele (2,9). Anche giocare in Ungheria porta bene alla nostra nazionale: in 7 delle ultime 8 gare giocate in terra magiara è rimasta imbattuta. Tuttavia, l’Italia deve ritrovare una certa solidità difensiva: ha subito una rete in tutte e cinque le ultime sfide e una striscia più lunga di gare senza clean sheet risale al periodo tra marzo e ottobre 2018 (8 in quel caso). Da quando ha esordito in nazionale (4-6-2021), Giacomo Raspadori è il giocatore che segnato di più: 7 reti in 31 presenze.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport