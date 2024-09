Capuano: “Di Lorenzo? Ecco perchè Conte lo fa giocare da braccetto. Sul cambio modulo…”

“Come è nata questa definizione? All’epoca, a Coverciano, presentai la tesi sul 3-5-2 al compianto Franco Ferrari, grande professionista e competente. Nel momento in cui ho esposto la tesi – ha detto l’allenatore a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – cominciai a parlare di braccetto e lui mi rimproverò, chiedendomi il perchè di quella definizione. Qualche anno dopo lo riportai sul campo, allenavo l’Arezzo, con la difesa a tre, e quindi parlavo di ‘braccetto’.

Questo guaio, diciamo così, l’ho fatto io coniando questo termine, poi lo hanno ripreso in tanti. La ragione è semplice: giocando con i tre, il centrale di destra si allargava in stile ‘braccetto’ sulla fascia nel momento in cui in cui l’esterno di fascia ‘rompeva’ salendo, ovvero si proiettava in avanti.

Come vedo Di Lorenzo braccetto? Lui nasce esterno, però con l’esperienza anche io farei giocare un esterno da braccetto e di solito si schierano quelli più strutturati come lo è il capitano del Napoli. Conte pensa che lui avendo piede adeguato, quando si è in fase di possesso, può far ripartire l’azione in modo pulito e con qualità. Poi, da ex terzino, non è forte in fase difensiva in area di rigore, non sente l’attaccante perché non è abilissimo in marcatura. Nel calcio moderno, che è più propositivo, ci sta che possa giocare uno come Di Lorenzo in quella posizione, perché ci sono dei vantaggi che forse superano gli svantaggi.