Capozucca: “Conte ha voluto fortemente Lukaku e questo dà fiducia”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, direttore sportivo, ex: “? L’anno scorso non fa testo:è un grande allenatore, nessun demerito a chi l’ha susseguito, ma ha dato un’immagine importantissima al. Quando è andato via, c’è stata una rivoluzione. I cambi in panchina non hanno agevolato la risalita.resta un grande giocatore. Lukaku l’ha voluto espressamente dal suo arrivo aed il presidente l’ha accontentato. Quando il giocatore è così voluto, è una vera iniezione di autostima per lui. D’altronde, contro il, è stato decisivo.si vede, in tutti i sensi, ha sempre fatto bene, ovunque sia andato.l’ha voluto in maniera insistente e, giustamente, il presidente l’ha accontentato.? Un ottimo acquisto. Ha avuto degli allenatori forti,su tutti, che è scuola: oltre a dare un gioco ed un’identità, ha dato ottima impostazione difensiva.deve tanto a? Secondo me, ha semplicemente rifiutato, voleva rimanere a? Non è mai semplice questa trasferta: l’ambiente è compatto e lo stadio si fa sentire.metterà in campo grande grinta e grande temperamento. Il, di contro, cercherà di metterla sulla tecnica. Però, la tensione di quello stadio può compromettere i piani di. Non c’è un giocatore in particolare, è un organico di livello, che, insieme al pubblico, rendono la squadra sempre pericolosa. Ogni giocatore si accorge che la gente compra le maglie, i biglietti e loro in campo devono dare qualcosa in più. Ilha un bravo direttore sportivo. A proposito del mercato, però, io concordo con chi sostiene che non è possibile giocare mentre il mercato è ancora aperto“.