Antepone il “noi” all’ “io: l’elogio di Romelu Lukaku

Qualche compagno di squadra lo ha già detto davanti alle telecamere: Romelu Lukaku fa gruppo, spogliatoio. Fa sentire la sua presenza, in campo e fuori. Il quotidiano La Repubblica ha elogiato l’ attaccante del Napoli scrivendo: “Lukaku ha già conquistato lo spogliatoio con tutto il suo spessore umano. In poche settimane è già diventato prezioso all’interno del gruppo e le prove da leader stanno funzionando. Ha esperienza e antepone il “noi” agli interessi personali. Lukaku è un po’ il simbolo della ricostruzione targata Antonio Conte. Big Rom è fondamentale in campo con i suoi movimenti. Lukaku ha svolto un supplemento di lavoro per farsi trovare pronto. Ha trasformato la manovra offensiva del Napoli contro il Parma: si fa sentire in area di rigore ed è bravo ad aprire gli spazi per gli inserimenti dei compagni. Se n’è accorto Neres: il brasiliano ha potuto allenarsi in questo periodo con Lukaku per migliorare un feeling tecnico che dovrà far diventare il Napoli imprevedibile nelle prossime partite. Lukaku, Neres e Kvaratskhelia rappresentano un tridente capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Big Rom non vede l’ora. Contro il Parma è già scoccata la scintilla, adesso punta a ripetersi. Cagliari e soprattutto Juventus nel segno di Lukaku. La missione non è affatto impossibile”.

Factory della Comunicazione