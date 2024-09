Sardegna e Sicilia – I biglietti per le gare delle due prossime squadre avversarie

Domenica 15 settembre, alle 18, all’Unipol Domus di Cagliari andrà in scena la partita tra il Napoli e la squadra di Davide Nicola, valida per la quarta giornata di campionato. Una trasferta impegnativa, in agenda dopo la sosta e preparata da Conte con l’handicap di tante convocazioni in nazionale – e relative partite – che arriva dopo due gare consecutive al Maradona e che il Napoli, rispetto alla prima di Verona contro l’Hellas, giocherà con il sostegno dei propri tifosi: i residenti nella regione Campania potranno accedere allo stadio ma esclusivamente nel settore Ospiti e previa esibizione della tessera di fidelizzazione Ssc Napoli. Il prezzo dei biglietti è 40 euro. Una precisazione importante: i titoli del settore ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita.

Factory della Comunicazione

COPPA ITALIA. Intanto, sono già disponibili da giovedì anche i tagliandi della sfida con il Palermo nei sedicesimi di Coppa Italia, in programma giovedì 26 settembre alle 21 al Maradona. Prezzi molto popolari in tutti i settori, con ulteriore occhio di riguardo per gli abbonati (dai 5 euro delle Curve ai 30 della Posillipo Premium)

Fonte: CdS