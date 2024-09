Raspadori: “Quando giochi gare importanti la pressione è sempre al massimo. Su Spalletti…”

Giacomo Raspadori , punta del Napoli Parigi : «Abbiamo fatto una grande vittoria, quando batti la Francia significa che hai fatto tante cose positive. Dobbiamo rifarci dopo un Europeo negativo, si è vista la nostra volontà: abbiamo fatto la partita ma anche saputo soffrire. Queste è la strada giusta» Il gol del tris che ha chiuso i giochi e ha restituito un sorriso anche a, punta delprotagonista a: «Abbiamo fatto una grande vittoria, quando batti lasignifica che hai fatto tante cose positive. Dobbiamo rifarci dopo un Europeo negativo, si è vista la nostra volontà: abbiamo fatto la partita ma anche saputo soffrire. Queste è la strada giusta»

«Nella ripresa ho giocato in una posizione che mi permette di fare bene nelle due fasi, legare il gioco. Devo rivedere la partita per capire dove abbiamo sbagliato in qualche scelta. Io mi metto sempre a disposizione dei compagni per trovare sempre lo spazio giusto quando c’è» ha spiegato Raspadori .