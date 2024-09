Lobotka: “Io sono contento, lascerei Napoli solo per il Barcellona”

Nations League, bene la Slovacchia di Calzona, bene il suo punto fermo, Lobotka. Il centrocampista ha cominciato con il piede giusto, restando in campo dal primo all’ ultimo minuto. In pratica come gli capita quasi sempre con il Napoli. Napoli da cui non ha alcuna fretta di andar via. «Subito dopo il suo arrivo, Conte ha deciso di bloccare quattro giocatori. E non puoi farci molto». Tra i quattro in odore di addio, come si legge sul CdS, c’era anche lui. Anguissa, Di Lorenzo e Kvara gli altri tre. «Con il Napoli ho un contratto fino al 2027. Ho sempre detto che se dovessi andare via sarebbe per il Barcellona, di cui si è parlato molto, oppure per un altro grande club. Non ci sono molti posti in cui puoi andare dal Napoli. E comunque, sono contento di essere rimasto». E ancora: «Sono felice, non ho fretta di andare da nessuna parte. Ora ho la mia età e la penso diversamente rispetto a quando avevo 23 anni. Sono ancora sotto contratto e qualsiasi cosa accada, accadrà». Un regista-filosofo di 29 anni.”

