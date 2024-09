Le 10 insidie da affrontare per guadagnarsi da vivere con le Scommesse Sportive

Se hai deciso di provare a vivere coi profitti delle scommesse sportive devi sapere

che questo percorso sarà ricco di difficoltà, incognite e insidie. In questo articolo ti

segnaliamo 10 fattori di criticità che devi assolutamente analizzare e comprendere

prima di provare a iniziare la tua avventura come scommettitore professionista,

incluso il valutare piattaforme come lamabet recensioni. Segui con attenzione i

nostri consigli se vuoi intraprendere una carriera da vincente.

1) I margini di guadagno dei bookmakers

La prima cosa che devi conoscere dei siti di betting è che per assicurarsi un

guadagno sicuro nel lungo periodo applicano un allibraggio sulle quote di diversi

punti percentuali. In base al mercato il margine può essere di un 4%-5% nell’1×2 del

calcio fino a un 25%-30% sugli antepost. Prova i bookmakers non aams che grazie

alla concessioni internazionali possono permettersi di avere margini più bassi

rispetto ai siti aams.

2) La varianza nelle prestazioni

Anche uno scommettitore professionista che ha un’ottima strategia può incappare

nella varianza, ovvero in un filotto di bet perse nonostante siano state pensate in

maniera intelligente. La varianza è un componente normale ma va gestita in primis a

livello mentale se non vuoi rischiare di (come si dice in gergo tecnico) “tiltare”.

3) La componente emotiva

Il mondo del betting non è adatto a chi non sa gestire le emozioni. Prima di tutto

quindi devi lavorare su te stesso e sulla gestione di paura, frustrazione, euforia,

rabbia, noia, ma anche condizioni fisiche come la stanchezza. La parte emotiva è la

base su cui poi girerà tutto il tuo sistema di scommesse.

4) Il gioco compulsivo

Legato alla varianza e alle emozioni c’è ovviamente il gioco ludopatico, che è la fase

peggiore che uno scommettitore può attraversare. Può succedere a tutti di avere un

momento no ma ricordati però che i migliori siti scommesse non aams possono

aiutarti grazie all’autolimitazione e autoesclusione che puoi impostare nei momenti

più critici.

5) La difficile gestione del bankroll

Gestire il denaro nel modo corretto è una delle caratteristiche fondamentali di ogni

buon punter professionista. Dovrai quindi capire in base al tuo bankroll e alla quota

media che giochi quale sarà il tuo stake per ogni puntata. I grandi investitori

finanziari come Warren Buffet che da anni guadagnano milioni di dollari ogni anno

dicono che non devi mai scommettere più del 3% del tuo portafoglio. Fidati di loro!

6) Le conoscenze incomplete

Anche se sei un esperto di un determinato sport ricordati che i bookmakers non

aams fanno questo per lavoro e hanno a loro disposizione software statistici con

base matematiche e di probabilità che pagano migliaia di euro al mese per

impostare la quote corrette per ogni evento sportivo. Stai quindi attento a

sovrastimare le tue capacità rapportare il banco. E’ un errore che pagheresti a caro

prezzo.

7) Gli imprevisti

Così come gli investimenti finanziari, anche gli eventi sportivi sono influenzati da

eventi esterni imprevedibili come infortuni, condizioni meteo, possibili match truccati.

Anche se hai una strategia chiara e un modello di betting impeccabile non sei

immune da questi attacchi.

8) L’apertura di conti gioco

Se vuoi essere uno scommettitore professionista non puoi limitarti a giocare su un

solo sito di scommesse non aams ma devi avere decine di account per sfruttare al

meglio le quote ma anche i bonus e le promozioni. L’apertura di conti multipli

comincia però ad essere sempre più difficile da parte degli utenti, questo a causa del

controllo sugli IP e sui devices.

9) Difficoltà a trovare valore nelle quote

Se fino a 10 anni fa trovare value bet, sure bet e fare margine sull’exchange era

semplice, oggi il mercato delle quote è sempre più uniformato. Trovare valore nelle

quote risulta quindi sempre più difficile. Ti consigliamo di utilizzare comparatore

quote per rendere più veloce ed efficace la tua ricerca.

10) Le limitazioni da parte dei bookmakers

Se sei uno scommettitore vincente aspettati che i bookmakers, soprattutto i siti aams

limitano le tue giocate a pochi euro o peggio ancora ti chiudano il conto. Prova a

usare i bookmakers non aams per ovviare a questo problema.